фото с сайта lifenews.ru фото с сайта lifenews.ru В Алматы студентка юрфака решила продать свою девственость, а вырученные деньги отдать в детский дом, сообщает lifenews.ru. Алматинка Мадина разместила на одном из медицинских сайтов объявление о том, что за 10 тысяч долларов продаст свою девичью честь. "Для меня это серьезный шаг. Я единственный и любимый ребенок в семье, которого родители баловали с пеленок, поэтому мне всегда жаль ребят, обделенных теплом и материнской заботой. Хочется им помочь", - говорит она. Более мелкие суммы, по мнению девушки, не могут серьезно помочь воспитанникам детских домов, поэтому она решила действовать решительно. На вырученные деньги Мадина хочет отправить детей в летние лагеря. За несколько дней девушке позвонили много потенциальных покупателей, однако к кандидатам выдвинуты жесткие требования. "Мне важно, чтобы в первую интимную ночь рядом со мной был достойный человек, который разделяет мои цели. Но пока что основная масса претендентов ведет себя самоуверенно и нагло", - говорит студентка. Впрочем, о решении девушки еще не знают родители Мадины. "Я из мусульманской семьи, поэтому близких мое решение повергнет в шок. Но я считаю, что это не стыдно, поскольку я преследую благородную цель", - считает она. today.kz