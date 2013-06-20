Со счетом 3:1 "Актобе" одержал победу над "Ордабасы", "Тараз" на родном поле разгромил уральский "Акжайык" - 3:0, "Иртыш" со счетом 2:1 расправился с "Тоболом" (2:1), а карагандинский "Шахтер", играя на родном поле Астаны, победил хозяев со счетом 2:1. Первые матчи полуфиналов пройдут 25 и 26 сентября, ответные - 30 октября. Финал турнира пройдет 10 ноября 2013 года. Напомним, победитель Кубка получает право выступления в Лиге Европы.