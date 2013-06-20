Фото с сайта nsknews.info Фото с сайта nsknews.info По сведениям УДП, материалы на двух водителей ТОО «Автопарк» направили в административный суд. Любителей алкоголя за рулем общественного транспорта лишили водительских прав на 2 года. - У водителей общественного транспорта, как правило, одни и те же нарушения – превышение скорости, выезд на встречную полосу, неправильное маневрирование, проезд на красный свет, - сообщает пресс-секретарь УДП ДВД области Анара ТЫНЫШМАГАМБЕТОВА. Количество таких нарушений такое же, как в прошлом году. Руководство ТОО «Автопарк» не согласно с тем, что двоих водителей их организации в этом году поймали за рулем пьяными. - Полученная вами информация неточная, - утверждает директор ТОО «Автопарк» Куаныш БУРАМБАЕВ. – Администрация предприятия постоянно принимает меры по профилактике безопасности на транспорте среди водителей. В случае выявления нетрезвых водителей на рабочем месте, факт фиксируется медработником с передачей материалов в УДП ДВД области. С провинившимся работником расторгают трудовой договор.