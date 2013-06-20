В Актобе общественный транспорт терпит убытки
aktobe-trolleybus.narod.ru Себестоимость проезда в автобусах сейчас составляет 85 тенге, а население перевозят в автобусах большой вместимости за 45 тенге, в автобусах малой вместимости – за 55 тенге.- Эта сумма рассчитана с учетом действующих цен на ГСМ, запчасти автобусов, ежегодное обновление и расширение парка автобусов и так далее, - говорит директор ТОО «Автопарк» Куаныш БУРАМБАЕВ. Себестоимость проезда одного пассажира с остановки «Студенческая» до парка Пушкина на троллейбусе составляет 100 тенге. Сейчас пассажир платит 35 тенге. - Зимой мы ежемесячно оплачиваем за электроэнергию по 3 миллиона тенге, - рассказывает замдиректора ТОО «Троллейбусный парк» Гизат АЛДИЯРОВ. - Летом не нужно отапливать салон, у нас уходит за электричество 1,2 – 1,5 миллиона тенге. Несмотря на убыточность, повышать тарифы ни ТОО «Автопарк», ни ТОО «Троллейбусный парк» не собираются. Мало того, ТОО «Троллейбусный парк» закупает 35 автобусов большой вместимости. Их пустят на маршруты, которые возят пассажиров в район Юго-Запада и микрорайон «Авиатор». ТОО «Автопарк» в нынешнем году переведет на автобусы большой вместимости маршрут № 24.