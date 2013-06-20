Реакция уральских спортсменов и тренеров на статью о Муслиме УНДАГАНОВЕ в «МГ» была очень оперативной: в тот же день они пригласили автора материала на встречу, и вместе проехались по нескольким спортивным залам Уральска. И вот что они нам показали: sport4 Пыль и грязь — это реальные условия ежедневных занятий не только в ДЮСШ-1. sport5 Помещение, приспособленное под женскую раздевалку (ДЮСШ-1). sport6 Лодки давно пора списывать... sport2 Этот мат помнит тренера Алексея ЛАРИОНОВА еще пацаном. Тренер Ларионов сам удивлен живучестью манекена Тренер ЛАРИОНОВ сам удивлен живучестью манекена. sport7 Здесь тренируют классиков — зал 6×6метров. sport8 Гантели тренеры приносят из дома. sport9 Здесь тренируют байдарочников. sport10 Лишай — постоянный гость ДЮСШ-1.