Иллюстративное фото с сайта www.ioshkarola.com Иллюстративное фото с сайта www.ioshkarola.com В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда начались судебные слушания по обвинению мужчины, совершившего убийство родной матери путем поджога. Об этом порталу «Мой ГОРОД» сообщила пресс-секретарь облсуда Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА. Преступление было совершено в марте текущего года. 40-летний житель села Базаршолан в состоянии алкогольного опьянения облил собственную мать бензином и поджог. Причиной случившегося явилось то, что у женщины не оказалось денег на покупку выпивки для сына. С тяжелыми ожогами женщина была доставлена в районную больницу. Однако через несколько дней, несмотря на все предпринятые медиками меры по ее спасению, женщина скончалась. По подозрению в совершении преступления был задержан сын потерпевшей. Ему предъявлено обвинение по статье 96. ч.2 Уголовного кодекса «Убийство». - Между тем ранее данное лицо дважды привлекалось к уголовной ответственности за совершение изнасилования, - отметила Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА.