Почти 800 жителей Атырауской области собрал первый день ярмарки специальностей, стартовавшей накануне по всей республике, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В числе желающих получить работу как студенты, так и люди, которым далеко за 50. Как рассказала корреспонденту портала "Мой ГОРОД" начальник отдела занятости областного управления социальных программ Гульболат АМАНГАЛИЕВА, несмотря на большой наплыв безработных в первый день проведения ярмарки было выдано всего лишь 328 направлений на трудоустройство. Дело в том, что при трудоустройстве обязательно учитывается возраст, опыт работы и наличие профильного образования у кандидата. При этом специалист отметила, что среди 803 предоставленных работодателями вакансий превалируют рабочие специальности - инженеры, электромонтажники, слесари, сварщики и изолировщики. Для женщин список свободных вакансий чуть поменьше, в него вошли: повара, горничные, технический персонал, офис-менеджеры, ассистенты и другие. Напомним, что ярмарка специальностей продлиться до 21 июня включительно, она проходит в стенах городского центра занятости населения.