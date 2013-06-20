Как рассказала корреспонденту портала "Мой ГОРОД" начальник отдела занятости областного управления социальных программнесмотря на большой наплыв безработных в первый день проведения ярмарки было выдано всего лишь 328 направлений на трудоустройство. Дело в том, что при трудоустройстве обязательно учитывается возраст, опыт работы и наличие профильного образования у кандидата. При этом специалист отметила, что среди 803 предоставленных работодателями вакансий превалируют рабочие специальности - инженеры, электромонтажники, слесари, сварщики и изолировщики. Для женщин список свободных вакансий чуть поменьше, в него вошли: повара, горничные, технический персонал, офис-менеджеры, ассистенты и другие. Напомним, что ярмарка специальностей продлиться до 21 июня включительно, она проходит в стенах городского центра занятости населения.