Компания презентовала экологические мероприятия, запланированные на 2014 год. Но у жителей остались вопросы.  Как отметил управляющий по вопросам ТБ, ОТ и ООС компании КПО б.в. Лука ВИНЬЯТТИ, подобные слушания проходят ежегодно. Этого требует законодательство – недропользователи должны согласовать с населением разработанные мероприятия в сфере защиты окружающей среды. На будущий год КПО запланировала более 30 таких проектов, нацеленных на защиту атмосферы, водных и земельных ресурсов, флоры и фауны. Согласно отчету, который представила заместитель менеджера  корпоративного отдела охраны окружающей среды КПО Айгуль СУЛТАНГАЛИЕВА, в 2014 году намечено продолжить озеленение санитарно-защитной зоны на территории более 190 тыс. га, рекультивирование нарушенных земель после проведения скважинных операций и строительных работ, использование «Суперзеленой горелки». Однако все вышеозвученное нашло замечание со стороны представителей департамента экологии ЗКО, местных властей и общественников. Так, областных экологов заинтересовала пресловутая «Суперзеленая горелка», которая, по словам руководства КПО, снижает выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. - Мы приезжали на месторождение, посмотреть, как на деле работает эта самая горелка. Но нам не показали, сославшись на погодные условия. Это было пару лет назад. Сейчас КПО вновь вносит «Суперзеленую горелку», затраты на которую составят более 120 миллионов тенге, в число экологических мероприятий. Скорее, она относится к технологическим проектам, но не к экологическим, - высказался представитель областного департамента экологии Владимир ХОН. - Почти полтора миллиона саженцев в санитарной зоне. Да, там уже должна быть тайга, а на слайдах вы нам показываете деревца по полметра. А сколько на это было потрачено средств? – задал вопрос житель Аксая пенсионер Александр НОВОЗЕНКО. Его поддержали депутат областного маслихата Алибек САТБАЕВ и секретарь районного маслихата Адильхан КУЛИКЕШЕВ. Управляющий по вопросам техники безопасности и охраны окружающей среды компании КПО Лука ВИНЬЯТТИ заверил, что для департамента экологии обязательно будет продемонстрирована работа «Суперзеленой горелки» в ближайшее время. Что же касается озеленения, то, как было разъяснено, молодые деревца высаживаются не в одном определенном месте, а на локальных участках – вдоль дорог санитарно-защитной зоны и населенных пунктах. При этом сумма средств выделяемых ежегодно на этот проект не была названа. Подводя итоги слушания, господин ВИНЬЯТТИ заявил, что все замечания и предложения, поступившие из зала, будут приняты во внимание, после чего все присутствующие единогласно утвердили план экологических мероприятий намеченных КПО на будущий год.