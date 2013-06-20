Иллюстративное фото с сайта www.zin.ru Иллюстративное фото с сайта www.zin.ru Вторую неделю продолжаются работы по опрыскиванию зеленых насаждений химикатами с целью уничтожения личинок ильмового листоеда. Работники выигравшего тендер ТОО "Жасыл Орман Сынап" обработают методом наземного опрыскивания порядка 370 га посадок в парках, скверах, вдоль улиц города. По словам заведующего сектором озеленения ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» Хасена ЮСУПОВА, из бюджета на эти мероприятия выделено 15 млн. тенге.