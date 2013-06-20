Фото с сайта www.news.ivest.kz Фото с сайта www.news.ivest.kz Сегодня в специализированном суде продолжилось заседание по делу о покушении на журналиста Лукпана АХМЕДЬЯРОВА. Судья Акгуль КАРАСАЕВА опрашивает подсудимых. - Я не признаю статьи 235 УК РК «Создание, руководство и участие в организованной преступной группировке» - прим.автора и статью 24 УК РК «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», - заявил Алмаз БАТЫРХАИРОВ. Кроме того, подсудимый уверяет, что он не хотел убивать Лукпана АХМЕДЬЯРОВА, целью было лишь напугать его. - Я приехал из Жанибека в Уральск поздно ночью 18 апреля 2012 года, - рассказал Алмаз БАТЫРХАИРОВ. - 19-го я созвонился с Асхатом ТАХАМБЕТОВЫМ, потом я подъехал к нему домой. По словам БАТЫРХАИРОВА, ТАХАМБЕТОВ рассказал им, что «нужно наказать одного человека, который много говорит», за это ему (ТАХАМБЕТОВУ - прим.автора) некие люди должны заплатить 10 тысяч долларов, которые они и поделят между собой». О том, что этот человек журналист, он узнал лишь после совершения преступления из новостей на местном телеканале. Также БАТЫРХАИРОВ рассказал, что травматический пистолет «Оса» Манарбеку АКБУЛАТОВУ выдал ТАХАМБЕТОВ. Однако когда БАТЫРХАИРОВ и АКБУЛАТОВ пошли избивать журналиста, АКБУЛАТОВ забрал нож Алмаза себе, а ему отдал пистолет. Также БАТЫРХАИРОВ уверяет, что он не стрелял в Лукпана АХМЕДЬЯРОВА, а стрелял вверх. Через пару дней после совершения преступления ТАХАМБЕТОВ отдал БАТЫРХАИРОВУ 150 тысяч тенге. К слову, показания подсудимых разняться. Сам ТАХАМБЕТОВ при допросе рассказал, что он не говорил им, чтобы они избивали журналиста, и даже ругался на них, узнав о случившемся. Следующее заседание состоится завтра в 10 утра.