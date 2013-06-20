фото с сайта bnews.kz фото с сайта bnews.kz Заместитель директора Астанинского филиала АО «КазНИИСА» Аманжол Чиканаев считает, что к 2030 году численность населения Алматы и пригородной части достигнет 1 475 579 человек, то есть критического уровня, сообщает BNews.kz. Как отметил Чиканаев во время обсуждения проекта основных положений Генеральной схемы по организации территории РК, чтобы остановить массовую миграцию сельского населения в крупные города, необходимо предоставлять равные условия жизни как для сельчан, так и для горожан. today.kz