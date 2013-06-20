фото с сайта ns1.omserver.com.ua фото с сайта ns1.omserver.com.ua Неподалеку от Сараево во время футбольного матча любительского турнира в голову вратаря одной из играющих команд попала пуля. Однако 51-летний голкипер по имени Душко Крталица не обратил на это внимания. Во время игры у вратаря начала болеть голова, но Крталица посчитал, что его боль стала следствием удара о штангу. Он продолжил уверенно вести матч, пропустив только один гол, сообщает topnews.ru. Уже после финального свистка Крталица обратился к врачам, поскольку головная боль усилилась, к тому же, у него начала отказывать левая рука. Голкипер был срочно доставлен в больницу в Сараево, где во время рентгеновского обследования у него была обнаружена пуля. Пулю удалили хирургическим путем. По одной из версий, пуля могла прилететь из соседней деревни, где в то время праздновали три свадьбы, и гости торжеств вели беспорядочную стрельбу в воздух. today.kz