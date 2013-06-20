Атырау. Азербайджанская семья 20 лет не может дождаться гражданства РК

Переселенцы из Азербайджана - семья БАБАЕВЫХ почти как 20 лет не может получить гражданство Республики Казахстан, - сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Семья из 5 человек переехала из Республики Азербайджан в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области еще в 1994 году из-за , однако встать на прописку всем членам семейства удалось только через шесть лет. Из-за отсутствия документов ни одному из троих детей так и не удалось отучится в школе, более того - все эти годы, проведенные в ожидании казахстанских паспортов, БАБАЕВЫ так и не воспользовались всеми правами, которые должен иметь каждый житель Казахстана - правом на образование, бесплатную медицинскую помощь, социальную защиту, помощь в трудоустройстве. Накопить на свое жилье семья смогла лишь через десять лет с момента приезда. - Мы четыре раза собирали документы на получения гражданства и сдавали их в районный отдел миграционной полиции, почти столько же раз мои сыновья оплачивали госпошлину на получение удостоверения, но все безрезультатно. Наши документы то терялись, то листки убытия приходили с ошибками, - рассказывает глава семейства Гусейнали БАБАЕВ. В итоге удостоверения лиц без гражданства (ЛБГ) удалось получить лишь двоим членам семьи - в 2007 году Гусейнали БАБАЕВУ - отцу семейства, в 2011 году такой же документ получил младший сын Сабухи. Старшего сына Шахина родители потеряли в 2010 году, из-за отсутствия документов его тело так и не удалось вывезти в Азербайджан и похоронить на родной земле. С проблемой этой семьи мы обратились в управление миграционной полиции ДВД по Атырауской, в результате чего было проведено следствие. Как рассказала корреспонденту "Мой ГОРОД" пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА, оказалось, что гражданин БАБАЕВ, переезжая из одной страны в другую, не оформил отказ от гражданства Республики Азербайджан , поэтому миграционная полиция столько лет не могла принять его заявление. Что же касается сына Сабухи - его документы проходят процесс регистрации в МВД и уже скором времени он станет гражданином РК. Отцу же для получения гражданства теперь необходимо обратиться в Консульство РА, которое находится в городе Актау.