фото с сайта autopremiera.ru фото с сайта autopremiera.ru Министерство транспорта и коммуникаций РК планирует увеличить допустимую нагрузку на ось для грузового автотранспорта, следующего построенным по автодороге Астана - Щучинск, до 11,5 тонны, сообщает пресс-служба ведомства. Данное решение было принято в связи с вводом платности на данной автомагистрали, а также с учетом высоких качественных характеристик дорожного полотна. Повышение показателя допустимой нагрузки позволит перевозчикам увеличить объем перевозимых грузов без предъявления дополнительной платы или каких-либо штрафов. Отметим, что такая возможность будет организована после внесения соответствующих изменений в действующее законодательство. По словам председателя Комитета автомобильных дорог Замира Сагинова, учитывая высокое качество строящихся дорог республиканского значения, в перспективе также планируется увеличить допустимую нагрузку на ось для грузового транспорта до 11,5 тонны и на других вновь вводимых в эксплуатацию автомагистралях. Напомним, в настоящее время на республиканских дорогах общего пользования допустимая нагрузка на ось для грузового автотранспорта составляет 10 тонн. Наряду с этим существуют также дополнительные ограничения в весенне-летний период. Это связано с тем, что в это время дорожное покрытие наиболее уязвимо в силу изменений климатических условий: весной прочность дорожного покрытия снижают талые воды, летом – высокие температуры. today.kz