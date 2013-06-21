фото с сайта trucksale.ru фото с сайта trucksale.ru Сегодня депутаты сената парламента Казахстана принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реформирования автодорожной отрасли», сообщает ИА Новости-Казахстан. Документом предусматривает создание национального оператора в лице акционерного общества со стопроцентной долей участия государства в уставном капитале, которому в управление планируется передать дороги республиканского значения. Национальный оператор будет осуществлять организацию и контроль по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществлять сбор платы за проезд по платным дорогам. Закон также предусматривает норму по введению, в случае необходимости, платности проезда по отдельным улицам городов республиканского значения, прерогатива устанавливать стоимость проезда и определять улицы, по которым возможен платный проезд, будет принадлежать правительству. today.kz