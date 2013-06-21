фото с сайта ivest.kz фото с сайта ivest.kz В текущем году для уборки снега, нанесения разметки и проведения текущего ремонта на платной автомагистрали Астана – Щучинск будет дополнительно закуплено 25 единиц техники, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций. По словам заместителя председателя комитета автодорог Амангельды Бекова, в этом году планируется также установить снегозадерживающие щиты на наиболее задуваемых участках, а в перспективе посадить лесонасаждения. Напомним, 31 мая автобан Астана – Щучинск переведен на самостоятельное содержание. Ремонт магистрали, знаков и барьерных ограждений, нанесение разметки, очистка от мусора и снега будет осуществляться за счет денег, полученных за поезд по этой дороге. Ранее выделяемые на эти цели бюджетные средства будут направлены на ремонт других дорог региона. Отметим, что на ежегодное содержание автобана необходимо 1,3 млрд тенге, в частности, 528 млн тенге - на содержание дороги в зимний период. Между тем на минувший зимний сезон из-за ограниченности бюджетных средств и большого количества дорог, нуждающихся в ремонте, на содержание автобана было выделено только 241,4 млн тенге. today.kz