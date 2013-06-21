фото с сайта gorod55.ru фото с сайта gorod55.ru В Министерстве транспорта и коммуникаций планируют начать применение нового слоя износа «Сларри Сил» для ряда областей страны в режиме пилотного проекта. Планируется, что в этом году новая технология будет опробирована в Алматинской, Актюбинской и Атырауской областях, сообщает пресс-служба МТК РК. Общая протяженность тестовой укладки составит 38 км. Технология «Сларри сил» внедряется Министерством на пробной основе в качестве альтернативного метода устройства слоев износа покрытия дорог. Этот вид представляет собой литую эмульсионно-минеральную смесь, которая предназначена для улучшения сцепных свойств, повышения надежности и долговечности дорожного покрытия. Кроме того, слой «Сларри Сил» способен предотвратить негативное воздействие природно-климатических факторов на дорожную конструкцию и улучшает транспортно-эксплутационные характеристики дороги. Толщина слоя составляет от 5 до 15 мм, при этом установка такого типа покрытия выполняется в более короткие сроки и снижает экологическое воздействие в процессе нанесения. Аналогичные «Сларри Силу» типы покрытия уже применяются в странах Европейского Союза. Напомним, на сегодняшний день основной метод устройства слоя износа дорожного покрытия, который применяется в Казахстане – это устройство шероховато-поверхностной обработки. Т.е. сначала разливается на покрытие битум, затем распределяется щебень от 5 до 20 мм. Основной недостаток этого покрытия – это высокий уровень шума, вылет щебня из под колес впереди идущего транспорта и короткий срок службы. Более того, как показали результаты ежегодных осмотров автомобильных дорог, в последнее время резко увеличилось количество преждевременных износов (сходов ШПО), связанных с увеличением массы большегрузных автомашин, увеличением количества и скорости транспортных средств. По результатам опытного применения будет рассмотрена возможность полномасштабного применения нового слоя износа «Сларри Сил». today.kz