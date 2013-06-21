фото с сайта kolesa.kz фото с сайта kolesa.kz Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов ответил на вопрос в блоге о новых государственных регистрационных номерах, в которых отсутствуют специальные отверстия для крепления, сообщает Zakon.kz Представитель ОО «Astana-Riders MCC» Даурен Маханов попросил рассмотреть вопрос об установлении специальных отверстий на номерные знаки для мототранспортных средств (мотоциклов, моторолеров) либо внести изменение в госстандарт, в частности, в пункт 8.6. СТ РК 986-2003 «Знаки государственные регистрационные номерные со световозвращающей поверхностью для механических транспортных средств и их прицепов и заготовки для знаков», разрешающее сверление дополнительных отверстий на номерные знаки мототранспортных средств. На что министр ответил, что, согласно требованиям пунктов 10.5 и 10.6 Национального стандарта Республики Казахстан СТ РК 986-2012 «Знаки государственные регистрационные номерные со световозвращающей поверхностью для механических транспортных средств и их прицепов и заготовки для знаков», для крепления номерных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлое гальваническое покрытие. «Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты и рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на знаках символы Государственного Флага Республики Казахстан, отличительный знак «KZ», буквы, цифры и окантовку. Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами», - написал министр. today.kz