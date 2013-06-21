фото с сайта РИА Новости фото с сайта РИА Новости Протестующие в бразильском городе Салвадор закидали камнями два микроавтобуса ФИФА, сообщает РИА Новости со ссылкой на бразильские СМИ. Инцидент произошел, когда микроавтобусы проезжали мимо отеля Hotel Sheraton, где остановились члены ФИФА. Протестующие также разбили одно из окон гостиницы. Ранее в четверг в Салвадоре прошел матч Кубка Конфедераций между командами Нигерии и Уругвая. Участники акции протеста попытались подойти к стадиону, но были остановлены полицейскими. В понедельник акции против повышения цен на проезд в общественном транспорте и больших трат на проведение Кубка Конфедераций по футболу прошли в 11 городах, в том числе и в столице страны - Бразилиа. Бразильцы также в целом недовольны политикой правительства и, в частности, недостаточным финансированием образования и здравоохранения. Число городов, участвующих в акции, ежедневно увеличивается, и, по последним данным, на улицы вышли более миллиона протестующих. newskaz.ru