фото с сайта online-turs.ru фото с сайта online-turs.ru Согласно опроса Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE при Международном центре журналистики MediaNet, 45% опрошенных казахстанцев этим летом никуда не планируют выезжать на отдых. Причем около половины из них заявили, что сильно загружены работой, 39% - ссылаются на нехватку средств. Остальные предпочитают отдыхать в основном по направлениям: Турция 5,6% , Иссык-Куль – 3,2%, в 2012 году жаркие пляжи этих стран предпочитали соответственно 6,9% и 7%. Причем, только 0,2% потенциальных туристов пугает нестабильная политическая ситуация в этих странах. Количество желающих отдохнуть на безмятежных европейских курортах осталось почти неизменным по сравнению с прошлым годом - 3%. Определяющим фактором в летних путешествиях для многих семейных казахстанцев, как всегда, является желание организовать отдых своим детям. Четверть из них поедут отдыхать вместе с детьми. Отправлять же детей на отдых самостоятельно 40% казахстанцев не хотят, 4% считают очень опасным. Отдыху в современных детских лагерях, когда-то «пионерских» и популярных, доверяют лишь менее 5% респондентов. Столько же детей проведут часть каникул в пришкольных лагерях. 12% родителей никуда не отправят детей в наказание за неудовлетворительную учебу, в надежде, что их отпрыски наверстают пробелы в знаниях. Список популярных объектов внутреннего туризма возглавляют Боровое, Сарыагаш, Алаколь. Выбор простых казахстанцев совпал в этом году с предпочтениями политической элиты. По результатам опроса интернет-издания Vlast , вопреки расхожему мнению об отдыхе слуг народа на Багамах и Мальдивах, министры и депутаты отправят этим летом семьи отдыхать в Боровое. Многие из них сами не планируют прерывать трудовые будни. Боровое лидирует по популярности среди казахстанских курортов. Власти также планируют развитие туристской инфраструктуры Щучинско-Боровской зоны. Стимулом для активного посещения местных курортов могло бы стать введение таких льгот для жителей Казахстана как «каботажная цена» и т.д. 43% респондентов считают важным для будущего страны беречь и поддерживать существующие курорты Казахстана, 39% - необходимым создавать новые курорты мирового уровня, например Кок-Жайляу и другие, привлекать туристов. Вопрос создания горно-лыжного курорта Кок-Жайляу является сложным и активно обсуждаемым в обществе. С противниками строительства солидарны около 13% опрошенных, причем 6,4% из них считают, что строительство таких курортов в урочищах вредно для экологии Казахстана, а 6,8% - неоправданными большие материальные затраты на их создание. Более 15 % опрошенных жителей Казахстана предпочитают отдыхать в других странах из-за лучшего сервиса. В опросе приняли участие 2100 человек из всех регионов Казахстана. today.kz