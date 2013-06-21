фото с сайта parlam.kz фото с сайта parlam.kz Председатель мажилиса парламента Республики Казахстан Нурлан Нигматулин подписал накануне распоряжение «О созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан». «В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 28 июня 2013 года в 10 часов в городе Астане», - говорится в тексте распоряжения, опубликованном сегодня. today.kz