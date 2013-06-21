фото с сайта astana.kz фото с сайта astana.kz Музей Первого президента подготовил серию мероприятий, приуроченных к празднованию 15-летия Астаны, сообщается на официальном сайте столицы. Так, 26 июня состоится открытие персональной выставки известного астанинского фотографа Владимира Курилова «Астана – город мечты», организованная в рамках партнерского проекта, которая откроет череду мероприятий Музея, посвященных празднованию Дня столицы. Символично, что экспозиция разместится в Купольном зале Музея, в зале заседаний которого в бытность резиденции, Н.А. Назарбаевым г. Акмола была провозглашена новой столицей Казахстана, сообщает пресс-служба Музея. «Владимир Курилов известен как летописец главного города нашей страны – Астаны. Из множества фотосюжетов, посвященных молодой столице Казахстана, его работы отличаются своей неповторимостью и свежим взглядом. Целые серии фотографий рассказывают о различных этапах развития столицы Казахстана глазами уроженца этих мест», - отмечает пресс-служба. На выставке будут представлены более 30 работ Владимира Курилова, выполненных «с высоты птичьего полета» в 2013 году: панорамы города он снимал с крыш высотных зданий, с неожиданных ракурсов и при различном освещении. Фотографии уже знакомых всем зданий и достопримечательностей города, в том числе резиденции Президента «Акорда», «Байтерек», Дворца мира и согласия, мечети «Хазрет Султан», ТРЦ «Хан шатыр» будут представлены на этой выставке с других ракурсов, передавая пульс города в разное время суток. Работы мастера позволяют уловить настроение дневной и ночной жизни города. Особенно поражают панорамные снимки столицы. Ради таких снимков приходится не только покорять вершины небоскребов, но и нарушать строгие правила. Подобные виды в Астане снимает только Владимир Курилов. «Если делать свое дело с любовью, всегда можно получить нужный результат», – любит повторять автор. Сегодня эти фотографии бесценны, так как на них запечатлена история столицы и Казахстана. И их ценность с течением времени будет только возрастать, повторяя судьбу любой другой исторической летописи. Выставка «Астана – город мечты» открывается 26 июня в 17.00 и продлится до 31 августа 2013 года. today.kz