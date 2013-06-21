фото с сайта www.evening-kazan.ru фото с сайта www.evening-kazan.ru Казахстанские сенаторы предложили ужесточить наказание для педофилов, сообщает телеканал КТК. Политики уверены, что тюремное заключение преступников не исправит, поэтому в качестве решения проблемы они предложили применять в отношении растлителей малолетних химическую кастрацию. "Я считаю, жесткие меры надо применять. Вплоть до химического кастрирования. Какие еще меры есть самые жесткие? Я думаю, надо применять. Вообще, мое мнение: таких людей надо, наверное, уничтожать просто", - сказал депутат сената парламента Мухтар Алтынбаев. Напомним, ежегодно в Казахстане от действий насильников страдает более ста детей. today.kz