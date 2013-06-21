фото с сайта kuban.mk.ru фото с сайта kuban.mk.ru В Мангистауской области подсчитывают ущерб, нанесенный вчерашним сильным ветром, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям республики. Вчера в 19:20 в в поселке Жетыбай, что в Каракиянском районе, сильный ветер сорвал кровли нескольких зданий, в том числе двух средних школ, кафе и восьми частных жилых домов. Из-за деформации газовой трубы диаметром 59 миллиметров была отключена подача газа по улицам Жангабыулы и Аубакирова. В настоящий момент ремонтно-восстановительные работы по газоснабжению завершены. По информации ведомства, во время непогоды никто не пострадал. На месте ЧС работает комиссия. фото с сайта kuban.mk.ru today.kz