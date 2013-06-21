Иллюстративное фото с сайта www.bfm.ru Иллюстративное фото с сайта www.bfm.ru Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил участкового по голове бутылкой от спиртного, которое он распивал средь бела дня на улице, сообщила порталу «Мой ГОРОД» пресс-секретарь областного ДВД Гульназира Мухтарова. ЧП произошло 20 июня в 12.20 в поселке Балыкшы по улице Нуржанова. Оказалось, что так неадекватно нетрезвый мужчина отреагировал на замечание стража порядка прекратить распивание напитка, содержащего алкоголь на глазах у прохожих. Участковый сразу же вызвал наряд полиции. В настоящее время хулиган 1984 года рождения помещен в ИВС.