Иллюстративное фото с сайта www.thenews.kz Иллюстративное фото с сайта www.thenews.kz К 3,5 годам лишения свободы городской суд №2 приговорил женщину-мошенницу, которая в течение двух лет входила в доверие к местным жителям, обещая помощь в получении жилья вне очереди в новостроящемся микрорайоне "Нурсая". За свои услуги она брала десятки тысяч долларов, сообщает корреспондент "Мой ГОРОД". С 2010 года жертвами нечистой на руку мошенницы стали как минимум 7 человек. Об остальных жертвах обмана обвиняемая призналась в суде, а также подробно рассказала о своем способе заработка. Уроженка Исатайского района 1971 года рождения, безработная, ранее не судимая, незамужняя входила в доверие простых людей, ожидающих своей очереди в получении жилья. Они же приводили к мошеннице своих знакомых, также остро нуждающихся в жилье и готовых пойти на крайние меры ради получения заветных квадратных метров. Как рассказал корреспонденту "Мой ГОРОД" помощник прокурора г.Атырау Фархад ЕРИКУЛЫ, мошенница обещала "пробить" квартиры не в сданных в эксплуатацию новостройках, а в только строящихся домах. В среднем мошенница брала с человека от 10 до 20 тыс. долларов - в зависимости от числа комнат в квартире. В итоге суд решил признать предприимчивую женщину виновной по статье 177, ч. 2 п. б - "Мошенничество, совершенное неоднократно".