Иллюстративное фото с сайта www.krsk.aif.ru Иллюстративное фото с сайта www.krsk.aif.ru Актюбинская медная компания намерена ввести в эксплуатацию открытый рудник на медно-цинковом месторождении "Кундызды" в 2016 году и подземный рудник на месторождении "Лиманное" в 2022 году. Компания заявила об окончании проектирования подземного рудника по добыче медной руды на месторождении «Весенне-Аралчинское» и рассказала о том, что проектирование добывающих производств на месторождениях «Кундызды» и «Лиманное» входит в завершающую стадию. Об этом сообщается на сайте "Русской медной компании", в состав которой входит Актюбинская медная компания. По данным сайта, право на разработку медно-цинковых месторождений "Лиманное" и "Кундызды" принадлежит ТОО "Казгеоруд", которое также входит в группу "Русская медная компания". Оба рудника будут иметь производительность по 2 миллиона тонн руды. Кроме того, АМК закончила проектирование подземного рудника по добыче медной руды на месторождении "Весенне-Аралчинское" в Актюбинской области мощностью 500 тысяч тонн руды в год. Компания отмечает, что его запуск позволит подготовить к использованию дополнительные запасы минерального сырья, увеличить сырьевую обеспеченность обогатительных фабрик АМК и длительное время поддерживать максимальную загрузку производственных мощностей предприятия. РМК начала работу в Казахстане в 2004 году, и реализовала за это время несколько инвестпроектов по строительству горнодобывающих и обогатительных производств, а также вложила около 565 миллионов долларов. В июле прошлого года РМК сообщала о планах направить в ближайшие годы еще 400 миллионов долларов в казахстанские проекты. Отметим, под управлением ТОО "Актюбинская медная компания" действует горно-обогатительный комбинат по переработке медных и медно-цинковых руд мощностью до 4,5 миллиона тонн руды в год. На обогатительные фабрики АМК поступает сырье с месторождений "50 лет Октября" и "Приорское", разработку которых ведет ТОО "Коппер Текнолоджи" (входит в группу РМК). Объем добытой меди в медном концентрате с 2004 года по сегодняшний день составляет порядка 150 тысяч тонн.