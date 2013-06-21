ФОТО : Андрей Вологодский ФОТО : Андрей Вологодский Революционный документ — генеральную схему развития страны — подготовили в Министерстве регионального развития. Он предусматривает множество нововведений, в том числе и довольно неоднозначные. В частности, разработчики документа предлагают изменить русло Иртыша и направить течение реки в Центральный Казахстан, передает корреспондент YK-news.kz. В Усть-Каменогорске побывала делегация из Министерства регионального развития и Астанинского филиала АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры" (КазНИИС). Она представила проект генеральной схемы организации территорий в стране. Директор филиала АО "КазНИИС" Турлыбек Мусабаев сообщил о том, что в Восточном Казахстане последние 10 лет сложилось отрицательное сальдо миграции. По прогнозам, до 2030 года численность населения может сократиться еще на шесть процентов. Внутри области население также перемещается: люди едут из сел в города и пригородные зоны. За последние 15 лет в области ликвидировано 27 поселков и 141 село. Специалистов беспокоит то, что процессы внутренней миграции движутся сами по себе, непродуманно, нецентрализованно. - В рамках генеральной схемы мы предлагаем решать проблемы разрастания крупных городов с учетом градостроительных мер. Это значит: на базе крупных поселений необходимо создавать города-контрмагниты. Они будут оттягивать на себя миграционные потоки в крупные города, - сказал господин Мусабаев. - Решением проблем вашей области может стать перенаправление части миграционных потоков в Восточный Казахстан из других регионов страны. В области определены 50 опорных сел. На их базе предлагается создавать агрогородки. В них должны развиваться средние и крупные предприятия по хранению и переработке сельхозпродукции. Генеральная схема предполагает, что постепенно люди из мелких сел будут перебираться в более крупные. А на месте мелких поселков возникнут фермы с вахтовым методом работы. Проблемы моногородов (в ВКО к таким относятся Зыряновск, Серебрянск, Риддер, Курчатов) планируют решать благодаря продлению деятельности крупных градообразующих предприятий. В частности, за счет доразведки месторождений полезных ископаемых. Новая схема предлагает даже изменение русла реки Иртыш. По мнению разработчиков проекта, воды крупнейшей реки Восточного Казахстана нужно направить на территории Центрального Казахстана. Проект генеральной схемы будет представлен в правительство уже в августе этого года. В Министерстве регионального развития надеются, что важный документ будет утвержден в конце года и обретет законную силу с 1 января 2014 года. Все новшества по плану должны быть внедрены в течение ближайших 25-30 лет. Ирина Кирилюк YK-news.kz