фото с сайта positime.ru фото с сайта positime.ru Охват тестированием на ВИЧ-инфекцию достиг 14% при целевом показателе 10%. Объемы тестирования по сравнению с 2006 годом возросли в 2 раза. Ежегодно проводится более 2-х миллионов тестов. Таков один из результатов реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты ?аза?стан», сообщают в министерстве здравоохранения. Исследования специалистов Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД показывают, что в 2012 году проведено 2,3 миллиона тестов на ВИЧ-инфекцию. Для сравнения в 2010 году - это было 2,08 миллиона; в 2011г. 2,2 миллиона. Средний ежегодный прирост объемов тестирования в стране составляет 6%. - Необходимо отметить, что ежегодно повышается охват тестированием тех групп населения, в которых ВИЧ-инфекция концентрируется и распространяется. Это потребители инъекционных наркотиков и женщины, оказывающие секс услуги. Количество протестированных на ВИЧ наркопотребителей возросло в 2012 году в 1,5 раза против уровня 2010 года. Для качественного, достоверного тестирования лаборатории региональных центров СПИД оснащены самым современным оборудованием на уровне мировых стандартов, - говорит генеральный директор РЦ СПИД Марат Тукеев. Для граждан Республики Казахстан тестирование на ВИЧ-инфекцию в региональных Центрах СПИД проводится на добровольной и бесплатной основе. В соответствие с законодательными актами беременные женщины, доноры, осужденные тестируются в обязательном порядке. Например, беременные женщины обследуются на ВИЧ-инфекцию дважды: при постановке на учет в женские консультации и при сроке беременности 28-30 недель. Все эти меры позволяют своевременно выявить ВИЧ-инфекцию, провести консультирование и при необходимости осуществить комплекс профилактических мер, включая лечение антиретровирусными препаратами, отмечает он. Следствием выполнения данных мероприятий стало качественное улучшение ряда важнейших показателей работы службы СПИД, среди которых: снижение смертности от СПИД, рождение здоровых детей, от ВИЧ-позитивных матерей, а также увеличение охвата лечением АРВ-препаратами людей, живущих с ВИЧ. В этой связи улучшается, в том числе и качество жизни людей, живущих с ВИЧ, что позволяет им плодотворно работать в трудовых коллективах и ответственно относиться к собственному здоровью. Зарина Каримова