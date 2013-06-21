фото с сайта www.event-planet.ru фото с сайта www.event-planet.ru Сегодня во всех школах Казахстана выпускникам вручат аттестаты об общем среднем образовании, пройдут выпускные вечера, сообщает ИА Казинформ. В праздничный для выпускников день некоторые школы столицы посетят представители Министерства образования и науки. В 17:00 в Астане на площади «?аза? елі» пройдет общегородское торжественное мероприятие для всех выпускников школ столицы. фото с сайта www.event-planet.ru today.kz