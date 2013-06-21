Таких счастливчиков области оказалось трое, все являются выпускниками специальной технической гимназии. Абитуриентырешили поступать в в столичный Назарбаев университет,продолжит свое обучение в одном из вузов Англии. Как рассказал корреспонденту порталу "Мой ГОРОД" Саткан ЕСЕНГАЛИЕВ, в этом году в Атырауской области ЕНТ решились сдавать 89% выпускников средних школ. При этом средний балл составил 74,3 балла. Для сравнения: в прошлом году этот показатель был на 3,3 балла ниже.