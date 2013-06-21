entПо одному миллиону тенге сегодня вручил аким области Бахтыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ выпускникам школ, набравшим максимальное количество баллов на ЕНТ, сообщает корреспондент "Мой ГОРОД". Таких счастливчиков области оказалось трое, все являются выпускниками специальной технической гимназии. Абитуриенты Нуржан КАМЗАЕВ и Акбокен САХТАНОВ решили поступать в в столичный Назарбаев университет, Самал КУМАРОВА продолжит свое обучение в одном из вузов Англии. Как рассказал корреспонденту порталу "Мой ГОРОД" Саткан ЕСЕНГАЛИЕВ, в этом году в Атырауской области ЕНТ решились сдавать 89% выпускников средних школ. При этом средний балл составил 74,3 балла. Для сравнения: в прошлом году этот показатель был на 3,3 балла ниже.