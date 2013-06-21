фото с сайта thenews.kz фото с сайта thenews.kz 26-летний житель Алабамы был приговорен судом США к одному году тюремного заключения за призыв в Twitter убить президента США Барака Обаму, передает ИА Новости-Казахстан. Джарвис Бриттон разместил в Twitter сообщение с призывом убить главу государства в сентябре 2012 года. В своем сообщении Бриттон упомянул подпольную организацию "Навсегда бессмертны, всегда готовы" (F.E.A.R.), которая готовила покушение на президента США и планировала госпереворот. За свое сообщение Бриттону придется провести год в исправительном учреждении. После отбывания тюремного срока ему также предстоит три года пробации, во время которой он будет на свободе под надзором правоохранительных органов. В конце мая 2013 года суд США наказал другого пользователя Twitter, который также разместил в своем блоге угрозу президенту страны. Мужчина признал свою вину и получил полгода тюремного заключения. today.kz