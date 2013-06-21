фото с сайта vesti.ru фото с сайта vesti.ru В здании Рижского замка, где находятся резиденция президента Латвии и Национальный исторический музей, произошел пожар высшей категории сложности, передает Русская служба ВВС. На тушение пожара были брошены десять пожарных расчетов и вертолеты. Причина возгорания пока неизвестна. Сведений о пострадавших нет. Эксперты опасаются за сохранность экспонатов исторического музея и Музея словесности, расположенных в замке. Из-за инцидента министр культуры Латвии Жанета Яунземе-Гренде созвала экстренное заседание Кризисного комитета, чтобы обсудить ситуацию с ответственными лицами, а также выработать план действий. Рижский замок служит рабочей резиденцией президента Латвии. С осени 2012 года там ведется капитальный ремонт, и резиденция временно перенесена в Доме Черноголовых в Риге. today.kz