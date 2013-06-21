фото с сайта kontrakty.ua фото с сайта kontrakty.ua Совет министров финансов стран еврозоны приветствует вступление страны в зону евро Совет министров финансов стран еврозоны, так называемая Еврогруппа, на заседании в четверг 20 июня объявила, что готова к вступлению Латвии в еврозону с 2014 года. Об этом заявил глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум на пресс-конференции по итогам заседания совета министров. «Еврогруппа приветствует факт, что ЕК и ЕЦБ решили, что Латвия выполняет требования по вступлению в еврозону», – сказал Дейссельблум. Ранее Еврокомиссия поддержала вступление Латвии в зону действия единой европейской валюты с 1 января 2014 года. Такое решение было принято в связи с тем, что страна достигла высокого уровня экономического сближения с еврозоной. Так дефицит бюджета Латвии составил 1,2% ВВП в 2012 году, а госдолг – 40,7% ВВП. Это ниже среднего показателя по региону, и при этом находится в границах Пакта стабильности и роста, за которые выходят многие страны еврозоны. Ранее сообщалось, что Еврокомиссию беспокоит большой объем иностранных депозитов в банковском секторе Латвии. Сообщалось, что на конец апреля 2013 года иностранный капитал составлял до 49% всего портфеля депозитов Латвии. При этом по данным МВФ 80-90% иностранного капитала представляют собой средства граждан стран постсоветского пространства. «В последние несколько лет Латвия с успехом разрешала накопленные в прошлом дисбалансы. Латвийские власти направили письмо членам Еврогруппы, детализировав свои обязательства в важных областях, таких как устойчивость государственных финансов, структурные реформы и политика в области финансового сектора, предупреждающая создание пузырей и рисков, связанных с депозитами нерезидентов», – отметил Дейссельблум. Сейчас Еврозона объединяет 17 стран Европейского союза, официальной валютой которых является евро. Эти государства имеют право выпускать монеты и банкноты, номинированные в евро. За денежно-кредитную политику стран еврозоны отвечает Европейский центральный банк. bfm.ru