Фото с сайта altaynews.kz Фото с сайта altaynews.kz В Актобе "заминировали" здание казахстанско-китайской компании, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 20 июня около 10 часов утра в приемную генерального директора АО «СНПС Актобемунайгаз» позвонил незнакомый человек и сообщил о том, что здание заминировано. Как передает полицейские, руководство АО «СНПС Актобемунайгаз» незамедлительно сообщили о звонке в правоохранительные органы. По прибытию на место происшествия сотрудниками силовых структур была произведена эвакуация работников здания. В безопасное место было эвакуировано более 600 человек. - С помощью спецсредств и служебно-розыскных собак было осмотрено здание полностью, то есть, от подвала до крыши, а также близлежащая территория по периметру, - сообщили в полиции. В ходе поисковых работ похожих на взрывное устройство предметов обнаружено не было. В 13 ч. 45 мин. была возобновлена работа АО «СНПС Актобемунайгаз». В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов ведутся поиски звонившего.