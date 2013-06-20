Иллюстративное фото с сайта www.news.start.crimea.ua Иллюстративное фото с сайта www.news.start.crimea.ua Апелляционная коллегия по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда оставила без изменения приговор Уральского городского суда, осудившего к различным срокам лишения свободы за пытки пятерых полицейских. Об этом порталу «Мой ГОРОД» рассказала пресс-секретарь областного суда Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА. - Пятеро полицейских в апреле текущего года были признаны виновными в совершении пыток по отношению к двум жителям Акжаикского района, - рассказала Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА. - Два года назад данные полицейские задержали двоих жителей села Аксуат, а потом вывезли их в безлюдное место и подвергли жестоким пыткам. Они требовали от сельчан признания в краже 17 голов лошадей, пропавших из поселка Кызылоба. В результате потерпевшим были нанесены телесные повреждения, а также психические страдания. По словам пресс-секретаря областного суда, суд первой инстанции приговорил полицейских к лишению свободы от двух до четырех лет. В свою очередь подсудимые обратились с апелляционной жалобой в вышестоящую инстанцию с просьбой оправдать их. Однако апелляционная коллегия облсуда оставила приговор без изменения, а жалобу без удовлетворения.