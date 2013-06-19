Фото с сайта fedpress.ru Фото с сайта fedpress.ru Как сообщили в городском управлении внутренних дел, к ним поступило сообщение об исчезновении 16-летней студентки колледжа. Уроженку Актюбинской области полицейские разыскивали четыре дня. Обнаружить ее удалось после звонка, которую она сделала со своего мобильного телефона. Позвонив своей сестре, у которой она проживала, девушка сообщила, что похищена и ее удерживают в пригородном дачном участке. По оперативным разработкам якобы «похищенную» шутницу обнаружили в квартире ее подруг. Впоследствии она объяснила такой шаг тем, что хотела «насолить» своей сестре. Сестра, по ее словам, постоянно придиралась и оскорбляла бедную студентку. На данный момент конфликт исчерпан, а девушка отправилась к родителям в Актобе.