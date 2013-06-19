Вес инвестиций на одного казахстанца за год вырос на 10 тысяч тенге и составил 102,5 тысяч тенге за период январь-май 2013 года В целом по республике объем инвестиций в основной капитал вырос на 12,8% к аналогичному периоду прошлого года. Значимый тренд – снижение региональной концентрации инвестиционных потоков. Так в нефтяных регионах, в Атырауской и Мангистауской областях, доля инвестиций сократилась с 33% до 30,2%; в мегаполисах, Алматы и Астане, с 21,7% до 15,5%. Большая региональная четверка крупнейших экономик Казахстана сократила концентрацию инвестиций с 54,6% до 45,7%.