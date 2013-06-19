фото с сайта trend.az фото с сайта trend.az В мажилисе под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось пленарное заседание, на котором депутаты приняли в работу ратификационные поправки относительно казахстанско-российской государственной границы, сообщает пресс-служба аппарата мажилиса. Ратификация поправок в межправительственное Соглашение от 3 октября 2006 года позволит открыть 7 мест пересечения госграницы в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Предусматривается также закрытие 6 мест на границе в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. today.kz