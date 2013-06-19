фото с сайта www.ia-centr.ru фото с сайта www.ia-centr.ru Договор о союзничестве между Россией и Казахстаном должен укрепить отношения между двумя странами, сообщает ИА "Новости - Казахстан". О готовности подписания договора в скором времени в ходе беседы с председателем Сената парламента Казахстана Кайратом Мами рассказал спикер российской Госдумы Сергей Нарышкин: "Мы рассчитываем, что до конца года он будет подготовлен и уже подписан. Мы рассчитываем на то, что вскоре будет подготовлен и подписан договор между Россией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в ХХI веке". Председатель Сената Кайрат Мами отметил, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами, а также поблагодарил Нарышкина и депутатов Госдумы за продление действия Договора о дружбе, сотрудничестве и помощи между Российской Федерацией и Казахстаном. today.kz