фото с сайта www.sunhome.ru фото с сайта www.sunhome.ru Казахстанские депутаты предложили платить по 300 тысяч тенге каждому одинокому мужчине старше 30 лет, который решил жениться, сообщает Седьмой канал. Таким образом они надеются женить всех холостяков, а их в Казахстане достаточно. Более миллиона мужчин старше 30 лет не обременены узами брака. При этом, если на юге страны одинокие мужчины - редкость, то на севере холостяки женятся неохотно. Столь необычная идея пришла в голову депутату Жуматаю Алиеву. Однако платить он предложил не всем подряд новоиспеченным мужьям, а тем, у кого в браке родится ребенок. "Каждый год мы будем выплачивать народу 300 миллиардов тенге, это если в год у нас рождаемость составит 1 миллион детей. За 10 лет население вырастет на 10 миллионов, через 20 лет - на 20 миллионов. Демографическая ситуация улучшится в несколько раз", - считает депутат. Демографы на стороне депутатов. По их словам, женатым быть безопаснее, ведь холостяки живут в среднем на 10 лет меньше и чаще подвергаются болезням и несчастным случаям. today.kz