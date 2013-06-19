фото с сайта respublika-kaz.info фото с сайта respublika-kaz.info После брифинга в Службе центральных коммуникаций глава Минэкономики и бюджетного планирования Ерболат Досаев рассказал, что его заработная плата составляет 614 тысяч тенге, сообщает "Седьмой канал". "У нас, министров, у всех одна зарплата. Ежемесячно мне начисляют 614 тысяч тенге. Это за минусом всех налогов, которые я выплачиваю в бюджет. Это моя заработная плата как министра экономики и бюджетного планирования", - сказал Досаев. Сегодня Ерболат Досаев сообщил последние данные по уточнённому бюджету на этот год. today.kz