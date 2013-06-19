фото пресс-службы фото пресс-службы В Астане начато строительство уникального для Казахстана эко-проекта - многофункционального комплекса «Talan Towers», который будет первым в Казахстане «зеленым» офисным зданием, то есть зданием, построенным в соответствии с принципами охраны окружающей среды, с применением энергосберегающих технологий, отвечающим требованиям стандарта LEED. Стоимость проекта – 300 млн долларов, сообщает пресс-служба группы компаний "Верный Капитал": Как отмечается в сообщении, комплекс «Talan Towers» будет состоять из двух башен разной высоты. В 26-этажной башне будет расположен отель всемирно известной сети The Ritz-Carlton и жилые апартаменты. Во второй, 30-этажной башне, будет расположен бизнес-центр класса А+ с офисами крупнейших казахстанских и иностранных компаний. Обе башни соединят трехэтажным подиумом, в котором расположится торговая галерея мировых люкс-брендов, зал торжеств, СПА, фитнес-центр. Проект здания был разработан архитекторами компании SOM (Skidmore, Owings & Merrill LLP) - одной из ведущих мировых фирм в сферах архитектуры, градостроительства, инженерии и интерьерного дизайна. К настоящему времени фирма осуществила около 10 000 проектов в 50 странах мира, и получила 800 наград, дважды став «Архитектурной фирмой года». Среди наиболее известных проектов фирмы – «Сирс Тауэр» и «Трамп Тауэр» в Чикаго, «Цзинь Мао» в Шанхае, «Бурдж Халифа» в Дубае, а также «Башня Свободы» в Нью-Йорке, который возводится на месте разрушенного Всемирного Торгового Центра По замыслу архитекторов, «Talan Towers» композиционно связан с символом Астаны – монументом «Байтерек», и призван стать новой архитектурной достопримечательностью столицы Казахстана. Материалы, которые будут использованы при строительстве – камень, стекло и металл, - позволят создать грациозную контрастность фона, подчеркивая завершенность площади. Как отметил на торжественной церемонии закладки первого камня «зеленого» многофункционального комплекса премиум-класса «Talan Towers» заместитель премьер-министра, министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев, такой комплекс станет одной из «жемчужин» столицы, тем более в предверии международной выставки "EXPO 2017". Аким Астаны Имангали Тасмагамбетов назвал проект одним из знаковых объектов столицы. Строительство комплекса планируется завершить в 2016 году. today.kz