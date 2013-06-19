фото с сайта www.colta.ru фото с сайта www.colta.ru Студия "Союз" подала иск на социальную сеть "Вконтакте", сообщает "Русская служба ВВС". Звукозаписывающая студия "Союз" требует взыскать с руководства соцсети "Вконтакте" 4,575 миллиона рублей за нарушение авторских прав. Иск был подан в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Напомним, что "Вконтакте" начали массово удалять аудиозаписи в понедельник, после того, как крупнейшие западные лейблы, среди которых Warner UK Music Group, Universal Music Group и Sony Music, подали свои жалобы на нелегальный контент. today.kz