фото с сайта itar-tass.com фото с сайта itar-tass.com 18 июня в Турции на стамбульской площади Таксим начался молчаливый протест под названием «Стоячий человек», передает Вести.Ru. Этот вид протеста подразумевает молчаливое движение по городу. Точное время оговаривается участниками заранее. Тысячи людей в Турции, а также за рубежом приняли участие в этой акции. В настоящее время на площади Таксим продолжают стоять более тысячи человек, перед которым начала выступать с танцевальным номером пара, чтобы поддержать митингующих. Глава МВД Муаммер Гюлер отметил, что «пока митингующие не нарушают общественного спокойствия и не влияют на привычный образ жизни других людей, бороться с ними не будут». Однако за 18 июня полиция задержала нескольких участников «стоячей» акции, что вызвало возмущение общественности и массу критики в адрес правительства. Несколько местных политологов назвали задержания большой ошибкой и антидемократическим явлением. В целом ситуация в Турции нормализовалась. В Анкаре и многих других городах на улицах почти не видно стражей порядка. Не поступали и сообщения о столкновениях, хотя в Адане полиция досматривает частные автомашины, а в Эскишехире призывает манифестантов прекратить несанкционированное шествие. today.kz