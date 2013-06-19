фото с сайта fn-volga.ru фото с сайта fn-volga.ru Депутаты Госдумы сегодня во втором прочтении проголосовали за поправки в правительственный законопроект о мерах поддержки детей-сирот, одобрив тем самым и запрет на международное усыновление российских детей однополыми парами, сообщает Русская служба ВВС. В первом чтении документ был принят 16 апреля. Третье, окончательное чтение законопроекта пройдет 21 июня. today.kz