Группа мусульман из города Реймс наказала мужчину за поедание бутерброда с ветчиной, сообщает Росбалт. 23-летний мужчина стал жертвой нескольких мусульман, которые решили "наказать" его за то, что он употреблял запрещенную пищу. При этом национальность жертвы не сообщается. Нападавшие избили мужчину, нанеся ему несколько особенно сильных ударов в лицо. Приятель жертвы, находившийся рядом, предпочел не вмешиваться и сохранил нейтралитет. Полиции не удалось выйти на след нападавших. today.kz