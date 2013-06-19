Для эвакуированного населения развернуты пункты временного размещения Около 6,5 тысячи человек эвакуированы из города Чапаевск Самарской области, который расположен недалеко от испытательного полигона, где вечером во вторник 18 июня начали взрываться боеприпасы, сообщает пресс-служба регионального МЧС. «Администрацией Чапаевска проводится эвакуация населения города. По состоянию на 22.00 проведена эвакуация 6,489 тысячи человек», – сообщает пресс-служба. Также в МЧС отмечают, что для эвакуированного населения развернуты пункты временного размещения. Часть людей временно разместилась у родственников. Для обеспечения работы телефона доверия и оказания психологической помощи в пункты временного размещения направлены психологи. Кроме того, каретами скорой медицинской помощи проведена эвакуация 35 больных из медсанчасти №5 поселка Нагорный в центральную городскую больницу Чапаевска. Ранее сообщалось, что одиннадцать человек госпитализированы в результате взрывов боеприпасов на испытательном полигоне. Девять из них отправлены в больницы Новокуйбышевска, еще двое – в больницу в Чапаевске. Кроме того, 17 человек получили медицинскую помощь амбулаторно. Вечером во вторник 18 июня несколько взрывов произошли на открытой площадке боеприпасного испытательного полигона недалеко от города Чапаевск Самарской области. Позже стало известно, что взрывы могут продолжаться в течении двух-трех дней. На место ЧП отправлены инженерные подразделения Центрального военного округа и два пожарных поезда от РЖД. Воздушную разведку местности из-за угроз продолжающихся взрывов ведут беспилотники, а не вертолеты. bfm.ru