Проект подготовленного Еврокомиссией закона обяжет автопроизводителей с 2015 года оборудовать машины системой eCall, которая в случае аварии автоматически вызовет экстренные службы. Об этом сообщает Autocar. При ДТП система самостоятельно наберет номер 112, передав спасателям информацию о месте и времени происшествия, а также о направлении движения. В Еврокомиссии подчеркивают, что eCall включается только в экстренных случаях или по команде водителя и не может быть использована для слежения за перемещениями граждан. Впервые о необходимости внедрения eCall в Евросоюзе заговорили в 2009 году. Однако пока такой системой оборудованы менее одного процента автомобилей. Ожидается, что благодаря системе eCall время прибытия спасательных служб на место аварии в городе сократится на 40 процентов (в сельской местности на 50 процентов), а ежегодное число погибших в авариях уменьшится на 2,5 тысячи человек. Как сообщалось ранее, российской аналог этой системы - «ЭРА-ГЛОНАСС» - будет синхронизирован с eCall. Таким образом, «ЭРА-ГЛОНАСС» на машинах из России сможет работать и в Европе. Все новые автомобили, реализуемые на российском рынке, будут оснащены системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» к 2020 году. Стоимость установки устройства составит три тысячи рублей.