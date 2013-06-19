Фото с сайта zakon.kz Фото с сайта zakon.kz Сегодня на расширенном заседании Комитета Сената Парламента Республики Казахстан по экономическому развитию и предпринимательству в первом чтении рассмотрен проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам реформирования автодорожной отрасли, сообщает пресс-служба палаты. (c)zakon.kz - Проект закона разработан с целью совершенствования законодательства в сфере автомобильных дорог и повышения эффективности управления автодорожной отраслью. Документ направлен на реформирование автодорожной отрасли, которое позволит более эффективно управлять процессами строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в Кодекс «Об административных правонарушениях», Бюджетный кодекс, а также в законы Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и «Об автомобильных дорогах», направленных на изменение действующей системы управления и финансирования автодорожной отрасли, создание условий для эффективного и частично окупаемого функционирования вновь построенных (реконструированных) и планируемых к строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования (или их участков), создания правового механизма для введения в действие норм, касающихся платности автомобильных дорог. Законопроект передан на рассмотрение Палаты.